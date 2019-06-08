سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 09:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شرطة الكهرباء تضبط 66 ألف قضية بـ61 مليون جنيه

السبت، 08 يونيو 2019 08:18 م
شرطة الكهرباء تضبط 66 ألف قضية بـ61 مليون جنيه سرقة كهرباء-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

ونجحت شرطة الكهرباء، فى ضبط "66569" قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد "61,612,141" جنيه.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات، فى ضبط (1,856) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات - حيازة أسلحة نارية وبيضاء– تسول - مسجلين خطر - حيازة مخدرات)، بالإضافة إلى 2 تشكيل عصابى، ضما 4 متهمين ارتكبوا 2 واقعة "سرقة عامة".

 

 


حملات امنية

شرطة الكهرباء

شرطة النقل والموصلات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شرطة الكهرباء تطارد سارقى التيار فى رمضان وتضبط 10937 قضية خلال 24 ساعة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:55 ص

كيف تواجه شرطة الكهرباء جرائم سرقة التيار خلال رمضان؟

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 ص

الداخلية تداهم 62 بؤرة اجرامية وتضبط 650 قطعة سلاح.. شرطة الكهرباء تحصل 41 مليون جنيه غرامات من مخالفين.. وتحصيل 7 ملايين بقضايا تهرب ضريبى.. وضبط أكثر من ألفين قضية تنقيب وحيازة آثار

السبت، 02 فبراير 2019 01:22 م

"شرطة الكهرباء" تضبط 6058 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:14 م

شرطة الكهرباء تضبط 8421 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 12 أكتوبر 2018 02:25 م

شرطة الكهرباء تحصل 80 مليون جنيه غرامات خلال أسبوعين

الخميس، 16 أغسطس 2018 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

الكى تحت الماء ومصارعة الأصابع وقفز الأرانب.. أغرب أنواع الرياضة فى العالم

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

33 عاما على الفاجعة.. رحلة لقرية مهجورة بسبب كارثة المفاعل النووى "تشرنوبل"

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

صور.. رئيس وزراء الهند يشيد بلقاء رئيس المالديف ويهديه مضرب كريكت

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

فيديو وصور.. محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض بعد الاستمتاع بعيد الفطر وسط الأهل والأصدقاء.. والجماهير تستقبل الفرعون المصرى بالهتافات ومطالبته بكأس أمم أفريقيا.. و"مو" يبادل المصطفاين التحية

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

"مصر غدا ظافرة بإذن الله فى معركتها مع الإرهاب" فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة