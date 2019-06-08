شرطة الكهرباء تضبط 66 ألف قضية بـ61 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف محافظات الجمهورية.

ونجحت شرطة الكهرباء، فى ضبط "66569" قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد "61,612,141" جنيه.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات، فى ضبط (1,856) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات - حيازة أسلحة نارية وبيضاء– تسول - مسجلين خطر - حيازة مخدرات)، بالإضافة إلى 2 تشكيل عصابى، ضما 4 متهمين ارتكبوا 2 واقعة "سرقة عامة".