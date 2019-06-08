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س وج.. تعرف على ملامح الانتهاء من استعدادات ماراثون الثانوية بسوهاج

السبت، 08 يونيو 2019 02:10 ص
س وج.. تعرف على ملامح الانتهاء من استعدادات ماراثون الثانوية بسوهاج طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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ينطلق اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، وانتهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من كافة الإجراءات الخاصة بها على مستوى المحافظة، و"اليوم السابع" يوضح فى "س و ج" أهم ملامح الاستعداد للامتحانات بالمحافظة.

- كم يبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان بسوهاج؟

يبلغ عدد الطلاب المقيدين ولهم حق دخول الامتحان 21 ألفا و839 طالبا وطالبة.

- كم عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحان بالقسمين الأدبى والعلمى؟

- عدد الطلاب المقيدين 12183 علمى علوم  و2694 علمى رياضة و6962 بالقسم الأدبى

- هل أعدت مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحان؟

- أعلنت مديرية التربية عن تجهيز غرفة عمليات برئاسة الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة وعضوية أحمد الشاذلي مدير شئون الطلاب وأعضاء اللجنة الثلاثية حمدي مصطفى وأبو حمدون أحمد وأسامة رفعت المشنب علاء أبو العجب مدير إدارة أمن المديرية .

- كم عدد الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين بسوهاج وأهم التجهيزات؟

- عدد الاستراحات الموجودة 22 استراحة تم تجهيزها بالأسرة والمراتب والملايات ومبردات المياه والمراوح وأجهزة التلفاز مع توفير عامل لكل استراحة لنظافتها.

- هل هناك تنسيق بين تعليم سوهاج والمديريات الخدمية لاستككمال الإطار العام للامتحانات؟

- تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء وهيئة الإسعاف من خلال تأمين اللجان من الخارج عن طريق مدير الأمن وتوفير زائرة صحية لكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والملاحظين والتموين لتوفير أسطوانات البوتاجاز والخبز للمراقبين والكهرباء لتوفير مصادر الطاقة البديلة في حالة إنقطاع التيار وهيئة الإسعاف للتمركز بالقرب من مقار اللجان.

- هل تم توزيع أرقام الطوارئ على رؤساء اللجان للتواصل الفورى فى حالات الطوارئ باللجان؟

- تم بالفعل توزيع الأرقام المهمة وهى 123 للإسعاف رقم 122 للنجدة رقم 128 للمطافى وقم 2316155 لإدارة التوريدات بالمديرية.

- هل تم المرور على اللجان والتأكد من سلامتها واستعدادها لاستقبال الطلاب؟

- تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات بالمرور على اللجان والتأكد من الالتزام بكافة القواعد المنظمة لسير الامتحانات.

- هل عقد المحافظ اجتماعا لمناقشة الاستعدات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ؟

- عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج مع رؤساء المدن والأحياء وشدد بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الإمتحانات في ضوء القانون.


امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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