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رفع كفاءة الإنارة بحى العجمى استعدادًا لاستقبال المصطافين

السبت، 08 يونيو 2019 09:54 م
رفع كفاءة الإنارة بحى العجمى استعدادًا لاستقبال المصطافين رفع كفاءة الإنارة بحى العجمى
الاسكندرية - جاكلين منير

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قامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى غرب الإسكندرية، بأعمال رفع كفاءة الإنارة بنطاق الحى، حيث قامت الوردية المسائية اليوم السبت بتدعيم الأضاءة بالمنطقة الجبلية بأبو يوسف قبلى وتركيب كشاف إضاءة، وتركيب كشاف إضاءة بأحد تفرعات شارع معهد العلوم الإدارية بأبو يوسف قبلى، وصيانة كشافات الإضاءة بشارع خلف أبو راوية بالهانوفيل قبلى.

يأتى ذلك في إطار تلبية طلبات المواطنين الواردة لحى العجمى والاستعداد لاستقبال الزائرين فى فصل الصيف.

من جهه أخرى، قامت إدارة الكهرباء الحى بالتوجة للكيلو 21 وتم تأمين الشبكة والتواصل مع مسئولى شبكات أبوتلات للتوجه وصيانة الكابل الاحتياطى المغذى لإدارة المرور، كما تم صيانة شبكة وكشافات الأضاءة بشارع مسجد السلوى الرابط شارع البرنسيسه بشارع الحى المتفرغين من شارع البيطاش الرئيسى، كما تم صيانة شبكة وكشافات الإضاءة بنهاية شارع أبوتلات بالكيلو23.

 


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الاسكندرية

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العجمى

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