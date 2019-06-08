رفع كفاءة الإنارة بحى العجمى استعدادًا لاستقبال المصطافين

يأتى ذلك في إطار تلبية طلبات المواطنين الواردة لحى العجمى والاستعداد لاستقبال الزائرين فى فصل الصيف.

من جهه أخرى، قامت إدارة الكهرباء الحى بالتوجة للكيلو 21 وتم تأمين الشبكة والتواصل مع مسئولى شبكات أبوتلات للتوجه وصيانة الكابل الاحتياطى المغذى لإدارة المرور، كما تم صيانة شبكة وكشافات الأضاءة بشارع مسجد السلوى الرابط شارع البرنسيسه بشارع الحى المتفرغين من شارع البيطاش الرئيسى، كما تم صيانة شبكة وكشافات الإضاءة بنهاية شارع أبوتلات بالكيلو23.