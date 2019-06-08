رئيس الحكومة الإسبانية السابق: التطور التكنولوجى سيغير وجه العالم خلال سنوات

طنجة /أ ش أ/

أكد خوسية لويس رودريجيز ثاباتيرو رئيس الحكومة الإسبانية السابق أن مستقبل الشعوب أصبح مرتبطا أكثر من أى وقت مضى وأن شعوب العالم يجب أن تتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات التى يمثلها التطور التكنولوجى غير المسبوق الذى سيجتاح العالم، مشيرا إلى أن العالم سيشهد خلال سنوات قليلة متغيرات قد تبدو مستحيلة الآن وأن هذه الأمور المستحيلة ستكون ممكنة ومتاحة للإنسانية.

وأضاف ثاباتيرو - فى كلمة له اليوم /السبت/ أمام مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع (سايفاى أفريقيا ٢٠١٩) “CYFY Africa 2019 “ الذى يعقد بمدينة طنجة المغربية - "أن ما نعلمه وندركه أننا نعيش والبشرية والعالم مرحلة من التطور غير مسبوقة وأن العالم فى حالة ضغط مستمر والذكاء الاصطناعى ومرحلة الروبوت وتطور الإنترنت يشغل العالم وحكوماته وينبغى أن يشغل الجميع لتأثيراتها على مجريات الحياة.

وأوضح أنه لا يوجد مجال لا تؤثر عليه هذه التحولات التكنولوجية وعندما نتحدث عن هذه التحولات يجب أن نتخيل طبيعة وشكل الحياة المستقبلية وعلاقات السلطة فى العالم.. وقال إن الصين تنفق سنويا نحو 130 مليار دولار على تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الصين حققت تطورا فى المجالات التكنولوجية يتجاوز بـ10 سنوات ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية وأن عدد المهندسين فى مجال الاتصالات أغلبه موجود فى الصين.

وأشار إلى أن ما تحقق فى مجال الذكاء الاصطناعى مثير ومخيف أيضا وأن سلطته فى المستقبل القريب ستفوق أكبر سلطة فى العالم وأن هناك نحو 30 ألف خبير فى مجال الذكاء الاصطناعى حول العالم أغلبهم أيضا فى الصين.

ولفت ثاباتيرو إلى أن الدول الأوربية بقوانينها ونظمها ستحاول ضبط الأمور وتحديد الأهداف والمخاطر وصيانة حقوق الإنسان وإن كانت تسير ببطء إلا أنها قادرة على ضبط المعايير فيما يخص الثورة التكنولوجية، موضحا أن أمام الدول الأفريقية فرصة تاريخية فى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ويمكن أن تحدث تقدما فى العديد من المجالات بالتعاون فيما بينها ومع المؤسسات الدولية.

وقال إن الهاتف الذكى الذى غزا حياتنا يتيح معلومات أكثر من تلك التى يمتلكها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من ثلاثين عاما، ودعا إلى ربط دول العالم فى مجال التكنولوجيا ويجب أن يكون هذا هو هدف الحكومات الأول كما يجب أن يكون هدف دول العالم معتبرا أن الصين والولايات المتحدة لهما أهداف أخرى.

وأكد أن هذا العصر الرقمى لن يغير فقط الأهداف والآفاق وإنما سيتيح آفاقا جديدة فى مجالات الحياة ففى الصحة مثلا هناك حديث على أن التقدم التكنولوجى سيؤثر على سنوات حياة الإنسان التى قد تصل إلى 140 سنة وقد تمتد إلى 200 سنة لأن الذكاء الاصطناعى سيتيح إمكانية الكشف المبكر عن الأمراض وسبل الوقاية والتشخيص وتحقيق جودة حياة أفضل وهذه ثمرة التطور التكنولوجى وآمال التكنولوجيا فى مواجهة التغييرات المناخية والوصول إلى عالم أفضل وتنمية إدماج العالم بطاقة متجددة ومضاعفة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التقدم سيشمل الأمن والدفاع والاقتصاد ويتغلب على الاقتصادات التقليدية ويفتح مجالات هائلة للابتكار إضافة للفرص الهائلة للعلم والأمن والصحة ومكافحة التغيرات المناخية، وأن هناك مخاطر لا يمكن تجاهلها جراء هذا التطور التكنولوجى أهمها الجشع للسلطة والتسلط والثراء الفاحش الذى قد يستأثر بجزء كبير من هذا التقدم، موضحا أن هذا يستلزم من الهيئات الدولية وليس فقط الحكومات أو الشركات الكبرى التى تحتفظ الآن بمعلومات تخص ملايين البشر حول العالم أن يتعاونوا ويحددوا أهدافهم السياسية والاجتماعية سواء داخل المنظمات الدولية أو الحكومات الوطنية أو المحلية أو المجتمعات وكل مايمثل المجتمعات المنظمة.

وقال رئيس الوزراء الإسبانى السابق إن الشركات القائمة على المعلومات الرقمية تمتلك الآن سلطة لم تعرفها البشرية من قبل ويعرفون معلومات عن أنفسنا أكثر مما نعرفه، وهذه سلطة ليست عسكرية وهذا يمكن أن يؤدى إلى كوارث لأنها سلطة غير مرئية ولا يعرفها المواطن، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك مبادئ حاكمة لهذه الشركات وأن تطلب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وضع تنظيم صارم يحدد أطر وقواعد عمل هذه الشركات يجب أن تلتزم بها وأنه ينبغى أن تكون هناك برامج وأهداف عالمية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر للمجتمعات الفقيرة، معتبرا أن هناك فرصة تاريخية لأن يكون هناك مساواة فى التنمية وأن يكون التقدم الاقتصادى مصحوبا بالتقدم الأخلاقى وأن يطبق ذلك على الروبوت.

وأضاف ثاباتيرو أن الدفاع ووجود الجيوش كان مهمة أساسية للحكومات وأن الجيوش كانت هى المسؤول عن مواجهة هذه المخاطر إلا أن الثورة الرقمية تجاوزت ذلك وباتت تؤثر على الفرص فى العيش والمساواة وتكافؤ الفرص داعيا إلى الحفاظ على الحقوق خاصة حقوق المعلومات الخاصة بالمواطن وحمايتها ويجب إدخال المبادئ الفلسفية والأخلاقية فى الثورة الرقمية.

وأوضح أن الثورة الصناعية غيرت وجه العالم لكنها لم تكن مصحوبة بتغير اقتصادى إلا أن الثورة الرقمية غيرت الأوضاع الاقتصادية فالصين أحدثت طفرة خلال ٤٠ عاما ونقلت ٧٠٠ مليون شخص من حالة الفقر وهو تطور هائل لا يقارن بما أحدثته البشرية خلال قرون.