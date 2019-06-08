حبس راكب فى مطار القاهرة حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس راكب حاول تهريب 18600 قرص مخدر، داخل بعض المأكولات بإحدى حقائبه، بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكنت الخدمات المعينة من إدارتى "البحث الجنائى، وتأمين الركاب" بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية من ضبط أحد الركاب (سائق)، وبحوزته (18600 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر مخبأة داخل بعض المأكولات "لحوم وطيور مُجمدة") بداخل إحدى حقائبه .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.