سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 01:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 15 فدان لفرع جامعة الوادى الجديد بمدينة موط بالوادى الجديد

السبت، 08 يونيو 2019 12:10 م
تخصيص 15 فدان لفرع جامعة الوادى الجديد بمدينة موط بالوادى الجديد جامعة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم السبت، عن انتهاء الوحدة المحلية ،من رفع مساحة 15 فدان لإقامة فرع لجامعة الوادي الجديد.

أكد كمال، أنه جري  تحديد المساحة لإقامة فرع الجامعة، في منطقة الامتداد الواصلة بين قرية الشيخ والي والهنداو، وجري رفع المساحة علي خرائط مساحية، تمهيدا لعرضها في المجلس التنفيذي المقبل، برئاسة محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتخصيصها لصالح الجامعة.

أضاف كمال، أنه سيجري تسليم قطعة الأرض، بعد صدور قرار تخصيصها للجامعة، لإقامة فرع لها بمدينة موط، لخدمة أهالي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

 

 


الوادى الجديد

الداخله

جامعة الوادي الجديد

مدينة موط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة