تخصيص 15 فدان لفرع جامعة الوادى الجديد بمدينة موط بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم السبت، عن انتهاء الوحدة المحلية ،من رفع مساحة 15 فدان لإقامة فرع لجامعة الوادي الجديد.

أكد كمال، أنه جري تحديد المساحة لإقامة فرع الجامعة، في منطقة الامتداد الواصلة بين قرية الشيخ والي والهنداو، وجري رفع المساحة علي خرائط مساحية، تمهيدا لعرضها في المجلس التنفيذي المقبل، برئاسة محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، لتخصيصها لصالح الجامعة.

أضاف كمال، أنه سيجري تسليم قطعة الأرض، بعد صدور قرار تخصيصها للجامعة، لإقامة فرع لها بمدينة موط، لخدمة أهالي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.