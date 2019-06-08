بدء امتحان مادة الأدب والنصوص لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية

بدأت الان اللجنة الاولى لطلاب القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام حيث يؤدى الطلاب،امتحان مادة الادب والنصوص باللجنة الاولى ،وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ،كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية باللجنة الثانية ،والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.