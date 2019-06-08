سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 10:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

بدء امتحان مادة الأدب والنصوص لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية

السبت، 08 يونيو 2019 09:00 ص
بدء امتحان مادة الأدب والنصوص لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
بدأت الان اللجنة الاولى لطلاب القسم العلمى  فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام  حيث يؤدى الطلاب،امتحان مادة الادب والنصوص  باللجنة الاولى ،وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ،كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية باللجنة الثانية ،والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا.  
 
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
 
 
 
 
 
 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة الجبر والهندسة الفراغية

الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

155 ألف طالب بالثانوية الأزهرية يستأنفون اليوم امتحاناتهم.. طلاب العلمى يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والأدب والنصوص.. وقطاع المعاهد يشدد على منع الطلاب حضور الاختبارات بالملابس غير اللائقة

السبت، 08 يونيو 2019 04:33 ص

غدًا.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص

اجتماع لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية لبحث الامتحانات الشفوية

السبت، 01 يونيو 2019 08:47 م

إخلاء سبيل طالبين بالثانوية الأزهرية لامتحان أحدهما مكان الآخر بكفالة 5000 جنيه

الجمعة، 31 مايو 2019 06:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة