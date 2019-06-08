بدء اللجنة الثانية لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى بالجبر والهندسة الفراغية

كتب لؤى على

بدأت الآن اللجنة الثانية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا، حيث أدى الطلاب باللجنة الأولى امتحان مادة الأدب والنصوص.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.