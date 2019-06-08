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بتقلق من سقوط الشعر.. اعرف أسباب الخوف من الشعر

السبت، 08 يونيو 2019 09:30 م
بتقلق من سقوط الشعر.. اعرف أسباب الخوف من الشعر الخوف من الشعر-أرشيفية
كتبت- نورا طارق

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قد يشعر أحد الأشحاص بالتعرق والقلق وكذلك الخوف عند سقوط عدد من خصلات الشعر عليه، ما يتسبب فى الشعور بالإحراج أمام الأصدقاء وزملاء العمل، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بالخوف من الشعر، والتى نتعرف عليه فى السطور المقبلة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

أعراض الخوف من الشعر

تظهر بعض الأعراض الجسدية على المريض عند رؤية خصلات شعر على جسده، والتى تختلف من شخص لآخر، وهى:

- زيادة معدل ضربات القلب.

- تعرق.

- زيادة ضغط الدم.

- صعوبة في التنفس.

الخوف من الشعر (1)
 

- الدوخة أو الدوار.

- غثيان.

- القلق أو نوبات الهلع.

- الشعور بالعجز.

الخوف من الشعر (1)
 

أسباب الخوف من الشعر

قد يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق للإصابة بالخوف من الشعر، ولكن بعض الباحثين، أشار إلى بعض الأسباب، وهى :

- الإصابة بالإكتئاب أو الوسواس القهري.

- المرور بتجربة قاسية فى الماضى، نتيجة سقوط الشعر.

- تلعب العوامل الوراثية أيضًا دور فى الإصابة بهذا النوع من الفوبيا.

الخوف من الشعر (2)
 

علاج الخوف من الشعر

يحتاج المريض للذهاب إلى طبيب نفسى، الذى يتحدث معه عن أسباب وأعراض التى يشعر بها، وعلى أساسها، يحدد طرق المناسبة لعلاجه من حيث الأدوية وجلسات العلاج النفسى.


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اخبار الصحة

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علاج الخوف من الشعر

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