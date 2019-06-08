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الرئيس اللبنانى: لا تهاون مع الإرهاب ومن يبررون الاعتداء على الدولة والأبرياء

السبت، 08 يونيو 2019 01:06 م
الرئيس اللبنانى: لا تهاون مع الإرهاب ومن يبررون الاعتداء على الدولة والأبرياء الرئيس اللبنانى ميشال عون - أرشيفية
أ ش أ

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، عدم التهاون مع الإرهاب بكافة أشكاله، وأنه لن يتساهل مع أى جهة يمكن أن تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا، بالفعل أو بالقول، على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية أو استهدفوا الأبرياء واستقرار البلاد.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس اللبناني، اليوم السبت، بمناسبة حلول الذكرى الـ 158 لتأسيس (جهاز قوى الأمن الداخلي) والتى تصادف 9 يونيو، حيث ستعقد احتفالية تحت عنوان (معا نحو مجتمع أكثر أمانا) .

ونوه الرئيس اللبنانى بتضحيات رجال قوى الأمن الداخلي، مشددا على أنهم يشكلون مع "رفاق السلاح" فى الجيش والقوى الأمنية الأخرى، الدرع الذى يصون السلم الأهلى ويحفظ الاستقرار ويؤمن الطمأنينة للمواطنين اللبنانيين.

وأشار عون إلى أن سقوط "شهيدين من قوى الأمن الداخلى إلى جانب شهيدى القوات المسلحة" فى الاعتداء الإرهابى الذى وقع عشية عيد الفطر فى مدينة طرابلس (شمالى لبنان)، يشكل حافزا للإصرار على عدم التهاون مع الإرهاب.

وشدد على أن اليوم الذى يوافق أيضا (يوم شهداء القضاء) يأتى ليؤكد على الترابط القائم بين عمل الأجهزة الأمنية والقضاء فى سبيل إحقاق الحق والعدالة، مجددا التأكيد على أن استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق فى النصوص فحسب، بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم البعض، كونهم يشكلون "جسما واحدا يزداد تماسكا من خلال الحوار والإصغاء والتفاهم فيما بينهم".

 


الرئيس اللبنانى

الجيش اللبنانى

مكافحة الارهاب

الامن اللبنانى

الشرطة اللبنانية

الحرب على الارهاب

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