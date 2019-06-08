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البابا تواضروس: نصلى لطلاب الثانوية العامة..ربنا يبارك تعبهم وجهدهم

السبت، 08 يونيو 2019 10:34 ص
البابا تواضروس: نصلى لطلاب الثانوية العامة..ربنا يبارك تعبهم وجهدهم البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية "نصلى من أجل جميع أولادنا اللى بيمتحنوا .. ربنا يبارك تعبهم وجهدهم". وقال قداسة البابا تواضروس الثاني تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، "ربنا يعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم ولأسرهم ولمجتمعهم"، وذلك فى بيان رسمى

 

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجليس أسقف جنوب أفريقيا وسيامة أساقفة جدد مساء اليوم السبت بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية

 و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


الثانوية العامة

البابا تواضروس الثانى

البابا يصلى لطلاب الثانوية العامة

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