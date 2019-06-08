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الإعلام الخليجى مسلطا الضوء على إنجازات مصر: تشيد أكبر مدينة طبية بالمنطقة

السبت، 08 يونيو 2019 01:05 م
الإعلام الخليجى مسلطا الضوء على إنجازات مصر: تشيد أكبر مدينة طبية بالمنطقة أعمال الإنشاء فى المدينة الطبية ببدر
إيمان حنا

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سلطت الصحف ووسائل الإعلام العربية، الضوء على المشروع الطبى الكبير الذى ينفذ فى مدينة بدر باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه ويستغرق إنشاؤه 5 سنوات، مشيرين إلى أن المشروع يقدم أحدث التقنيات في عالم الطب.

 

ووصفت وسائل الإعلام العربية المشروع، بأكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من استثمارات المشروع مصرية خالصة، وتبلغ مساحته 109 أفدنة وسيخصص 10 بالمئة من الأسِرة لعلاج غير القادرين من المواطنين المصريين.

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و من المقرر أن تضم المدينة الطبية "13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية تضم ألفي سرير، ومهبطا للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلا للنباتات الطبية".

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الاعلام العربى

اعمال الانشاء فى بدر

أكبر مدينة طبية

انجازات مصر

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