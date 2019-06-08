سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعقد مدارس صيفية بالمساجد الكبرى لتحصين الشباب من الأفكار الهدامة

السبت، 08 يونيو 2019 03:27 م
الأوقاف تعقد مدارس صيفية بالمساجد الكبرى لتحصين الشباب من الأفكار الهدامة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مشروع المدرسة الصيفية بالمسجد الجامع لتحصين الشباب من الأفكار الهدامة.

ووجهت الوزارة قيادات الإدارات الإشرافية الوسطى على ضرورة بذل أقصى جهد فى المشروعات التنويرية، خاصة المدارس العلمية والقرآنية، والدفع بالواعظات، للمشاركة فى المدارس العلمية والقرآنية، وصولا إلى بناء الشخصية الوطنية التى تستطيع أن تفرق بين الفكر المستنير وغيره.

وأكدت أن المدرسة الصيفية للمسجد الجامع تستهدف الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم قبل الجامعى؛ تحصينًا للنشء والشباب من أي أفكار هدامة ، وتصحيحًا للأفكار المغلوطة التي ربما وصلت إلى عقول البعض منهم ، وبناء للشخصية الوطنية السوية الواعية ، موضحًا معاليه أن بناء الوعي الوطني لدى النشء والشباب هى مهمة كل وطنى، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس للمدارس العلمية والقرآنية هو بناء الشخصية الوطنية الواعية بقضايا أمتنا ، واهتماما بخدمة القرآن الكريم وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، ولهذا تسعى الوزارة دائمًا للتوسع فى المدارس القرآنية والعلمية.

 كما أكدت على الاهتمام بمشروع صكوك الأضاحى التى نستهدف من خلالها الوصول إلى مليون أسرة هذا العام، وذلك ضمن مساهمة الوزارة فى  مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية.

   


 

 


وزاره الاوقاف

المدرسة الصيفية

المدارس القرانية

صكوك الأضاحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة