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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 08 يونيو 2019 09:33 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، إعلان وزارة الداخلية مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كين الأبطال، وافتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل، وقناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه كأعلى معدل فى تاريخها..

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الداخلية: مقتل 4 إرهابيين داخل وكر "أبو عيطة" متورطين فى الهجوم على كمين العريش

 

2
 

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

3
 

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه كأعلى معدل فى تاريخها

 

4
 

اللغة العربية تفتح شهية طلاب الثانوية العامة.. الطلاب يطمئنون أولياء الأمور: "الامتحان سهل"

5
 

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

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شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

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ملك الغابة على الأسفلت.. هروب 14 أسدا من محمية فى جنوب أفريقيا

 

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فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

 

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فيلم "كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض

 

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محمد صلاح يقضى إجازته فى الجونة على يخت أبيض.. والجماهير تطالبه بكأس أمم أفريقيا

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

مترو الانفاق

محمد صلاح

اليوم السابع بلس

ايراد قناة السويس

كازابلانكا

بصمة العين

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