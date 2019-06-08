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اضبط مخالفة.. أهالى عزبة البنك بمركز الفشن يشكون من انقطاع مياه الشرب

السبت، 08 يونيو 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى عزبة البنك بمركز الفشن يشكون من انقطاع مياه الشرب انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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يعانى أهالى عزبة البنك التابعة لمركز الفشن أقصى جنوب محافظة بنى سويف من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب داخل القرية.

وقال إسلام دياب، أحد أهالى القرية، لـ" اليوم السابع" إن مشكلة انقطاع مياه الشرب فى القرية مستمرة منذ فترة طويلة ومتكررة يوميا، مضيفا: تقدمنا بشكاوى عديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز الفشن والوحدة المحلية لمدينة الفشن إلا أن المشكلة مازالت مستمرة.

وأشار إسلام، إلى أن مياه الشرب لا تصل إلى المنازل إلا فى فترة الفجر وساعات محدودة مطالبا مسئول شركة مياه الشرب بالتدخل لحل المشكلة.


بنى سويف

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب

مركز الفشن

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