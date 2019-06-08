استبعاد رئيس لجنة وملاحظين بعد تصوير طالبة لامتحان اللغة العربية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

استبعد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط رئيس لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وذلك عقب قيام إحدى الطالبات بتصوير امتحان مادة اللغة العربية.

وقال سويلم، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تحرير محضر بالواقعة ضد الطالبة، كما تم استبعاد اثنين من الملاحظين داخل اللجنة.

وأكد سويلم أن امتحان اللغة العربية مر دون أى مشكلات ولم تشهد اللجان أى تجاوزات بخلاف الطالبة التى تم ضبطها لقيامها بتصوير امتحان مادة اللغة العربية.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية فى اليوم الأول من مارثون امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية فى ظل استعدادات خاصة وفرتها محافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن.

وصرح السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد قيد (10600) طالب وطالبة امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية بدمياط، حضر منهم 10468 طالبا وطالبة، وذلك فى 32 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، رصدت قيام طالبة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، بتصوير الامتحان ونشره على صفحات التواصل الاجتماعى، وتقرر على الفور التحقيق مع الطالبة بمعرفة الشئون القانونية وضبط الموبايل المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشئون القانونية.

وأضاف سويلم أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحى، والصحة لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحى وملائم لأداء الامتحانات.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت عن الانتهاء من كل الاستعدادات التى توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة داخل اللجان، محذرة من استخدام الموبايل داخل اللجان، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أصدرت النشرة العامة رقم (1) لسنة 2019 بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.