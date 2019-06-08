أولياء أمور طلاب الثانوية: ولادنا مش عارفين يذاكروا من ضغط الدروس الخصوصية

كتب محمود طه حسين

اشتكى أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة من ضغط الدوس الخصوصية على أبنائهم خلال العام الدراسى، قائلين: "ولادنا مش عارفين يذكروا من كبسة الدروس على قلبهم".

وأوضح أولياء الأمور أنه طوال العام لم يحصل أبناؤهم على إجازة حتى منتصف العام الدراسي كانوا يواصلون الحصول على درس خصوصى فى جميع المواد.