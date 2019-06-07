125 ألف زائر لحديقة الحيوان اليوم.. و 325 ألف خلال أيام العيد الثلاثةالجمعة، 07 يونيو 2019 07:22 م
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بواسطة:
حازم توفيق
رمضان في السبيعنات كان يعرض قصة من قصص القرءان
كان ينتظهرها كل المصريين واعطتهم مواعظ ايمانية زادتهم ايمانا طوال حياتهم الأعمال الفنية التي عرضت مثل طلقة حظ الزوجة 18 غريبة عن المجتمع مطابقة افعال بلدة المدارس الثانوي وسفاهتهم وهي الفئة المخاطبة طبعا لهذة الأعمال والطيور اشكالها تقع اللهم ردنا الى ديننا مردا جميلا