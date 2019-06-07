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125 ألف زائر لحديقة الحيوان اليوم.. و 325 ألف خلال أيام العيد الثلاثة

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:22 م
125 ألف زائر لحديقة الحيوان اليوم.. و 325 ألف خلال أيام العيد الثلاثة حديقة الحيوان
كتب عز النوبى

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أكد  الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ان الحديقة استقبلت اليوم 125 الف زائر في ختام اجازة عيد الفطر المبارك وان إجمالي زوار الحديقة خلال الإجازة بلغ 325 الف زائر وان إدارة الحديقة قدمت لهم كل وسائل الراحة حتى يستمتعوا بالإجازة.
 
فيما أشادت الدكتورة د منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بجهود العاملين فى الحديقة، كما أشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات مما ساهم فى تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، ووجه رئيس  الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.
 

الخدمات البيطرية

حدائق الحيوان

حيوان الجيزة

زوار عبد الفطر

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم توفيق

رمضان في السبيعنات كان يعرض قصة من قصص القرءان

كان ينتظهرها كل المصريين واعطتهم مواعظ ايمانية زادتهم ايمانا طوال حياتهم الأعمال الفنية التي عرضت مثل طلقة حظ الزوجة 18 غريبة عن المجتمع مطابقة افعال بلدة المدارس الثانوي وسفاهتهم وهي الفئة المخاطبة طبعا لهذة الأعمال والطيور اشكالها تقع اللهم ردنا الى ديننا مردا جميلا

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