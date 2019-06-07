هيئة الصرف: مرور يومى على المشروعات لمتابعة أعمال التنفيذ.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير للهيئة العامة لمشروعات الصرف، المرور على كافة المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مختلف الأقاليم بمحافظات الجمهورية، لمتابعة ما جرى تنفيذه بهدف خدمة المنظومة المائية، وفى اطار تكليفات الحكومة بالمرور على كافة العمليات ورفع تقرير يومى عنها.



وأوضحت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، تفقد حقليات مجمع رقم 12 أيمن مصرف العارين ك .21.670 زمام 235 فدان بعملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة العارين الرابعة لزمام 2900 فدان.



وفى الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية تنفيذًا لتعليمات هيئة الصرف تم المرور على مصرف صبرى باشا بالكيلو 0. 5، لمتابعة العمل على نزع الحشائش للمصرف زمام هندسة صرف مشتول السوق.



وفى الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية تم المرور على مواقع ترخيص خط الغاز الرابط بين بئر 7 _ وبئر بيجونيا التابع لإحدى شركات للبترول، وذلك لتفقد أى أعمال بالمنطقة للحفاظ على شبكة الصرف المغطى بالمنطقة بزمام شمال المنزلة.



وفى الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية تم المرور على مصارف الجزيرة ك 3.500 و الطباخ ك 3.500 مصرف الأحمدية ك 9.550، ومصرف مقطع المنزلة ك 4، وتبين أن حالتها جيدة.



كما جرى المرور على أعمال تجريف وتطهير مصرف البركة مع النقل الفورى من المصب حتى ك 300 بالإدارة العامة لصرف القليوبية.



