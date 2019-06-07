سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 10:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الصرف: مرور يومى على المشروعات بالمحافظات لمتابعة أعمال التنفيذ

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 ص
هيئة الصرف: مرور يومى على المشروعات بالمحافظات لمتابعة أعمال التنفيذ مشروعات الصرف
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير للهيئة العامة لمشروعات الصرف، المرور على كافة المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مختلف الأقاليم بمحافظات الجمهورية، لمتابعة ما جرى تنفيذه بهدف خدمة المنظومة المائية، وفى اطار تكليفات الحكومة بالمرور على كافة العمليات ورفع تقرير يومى عنها.
 

وأوضحت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، تفقد حقليات مجمع رقم 12 أيمن مصرف العارين ك .21.670 زمام 235 فدان بعملية إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة العارين الرابعة لزمام 2900 فدان.
 

وفى الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية تنفيذًا لتعليمات هيئة الصرف تم المرور على مصرف صبرى باشا بالكيلو 0. 5، لمتابعة العمل على نزع الحشائش للمصرف زمام هندسة صرف مشتول السوق.
 

وفى الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية تم المرور على مواقع ترخيص خط الغاز الرابط بين بئر 7 _ وبئر بيجونيا التابع لإحدى شركات للبترول، وذلك لتفقد أى أعمال بالمنطقة للحفاظ على شبكة الصرف المغطى بالمنطقة بزمام شمال المنزلة.
 

وفى الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية تم المرور على مصارف الجزيرة ك 3.500 و الطباخ ك 3.500 مصرف الأحمدية ك 9.550، ومصرف مقطع المنزلة ك 4، وتبين أن حالتها جيدة.
 

 كما جرى المرور على أعمال تجريف وتطهير مصرف البركة مع النقل الفورى من المصب حتى ك 300 بالإدارة العامة لصرف القليوبية.

 

1A5D4D01-33F2-4F8B-B6A2-D0FE44219597
 
2B377B31-F4E9-4AE0-B568-0A8E605B7E90
 
017F09A1-F95C-4A2C-BC05-4D457F59C510
 
36E3F6B9-E7FB-4ADD-A4BD-2440CEB92ED6
 
 

 
C22E94E4-E50C-47B7-A326-6E2250B8DE23
 
 

 
ECD8EBBE-0E4D-4C4A-BC6C-9E23FC66F6ED
 

هيئة الصرف

محافظات الجمهورية

المنظومة المائية

مشروعات الصرف

اخبار

اخر الاخبار

الاخبار

خبر

الصرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة