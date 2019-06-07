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الجمعة، 07 يونيو 2019 07:07 م
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موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 م
موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة جثث الإرهابيين

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نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها نجاح جهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجارى.
 
توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوى بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 5 بندقية آلية، وعبوة متفجرة، و2 حزام ناسف.  وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء.
 
 
استمرار لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر 5 يونيو الجارى.
 
فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوى بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 5 بندقية آلية، وعبوة متفجرة، و2 حزام ناسف.
 
 
تنطلق غداً السبت 8 يونيو 2019 امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
 
 
رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، قرابة 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى وتزعم تسريب الأسئلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة. 
 
 
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، أن من الصعب تحديد ميعاد انطلاق الطيران غير المنتظم (الشارتر) بين روسيا ومصر، لكن نعول على أن يكون هذا العام.
 
 
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل.
 
 
أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن إصدارها اشتراك جديد، بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تنطلق بمصر خلال أيام، حيث يتيح الاشتراك لحامله ركوب جميع خطوط الهيئة، خلال فترة البطولة.
 
 
وجهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة للمصريين بكندا عقب موافقة برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية على إقرار شهر يوليو من كل عام شهرا للحضارة المصرية بالمقاطعة، على أن يتم خلال الأشهر القادم تعميم الاحتفال فى كندا بالكامل.
 
 
ساعات وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، فى التاسعة من صباح غد السبت، حيث يؤدى حوالى 685 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو القادم .
 
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

اليوم السابع بلس

اخبار مصر

كأس الأمم الأفريقية

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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