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قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل إلى 1700 جنيه الأحد المقبل

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:06 ص
قبول طلبات 534 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل إلى 1700 جنيه الأحد المقبل فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية
كتب محمود راغب

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تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من بعد غد الأحد، قبول طلبات راغبى العمل على 534 فرصة عمل فى 6 شركات ومدرسة، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.
 
ووفرت المديرية هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، وتتمثل فى 280 فرصة عمل بأحد شركات  الملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوى، مؤهل إعدادى، ودبلوم متوسط، وعالى، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.
 
كما تطلب أحد الشركات 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالى وفوق متوسط ومتوسط ، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.
 
وتطلب شركة أخرى  65 فرصة عمل على مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء، ومدير جودة، مؤهل  بكالوريوس هندسة، ومؤهل عالى، ودبلوم صنايع، ومؤهل عالى ومناسب، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة فى بعض المهن.
 
كما يطلب فرع الشركة بالعوادم، وميت حلفا، 22 فرصة عمل علي مهن عامل إنتاج وصيانة ، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا ، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة فرصة عمل
 
وفي نفس السياق أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن أحد المدارس الخاصة  تتطلب 57 مدرسة ، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة ، وعاملات نظافة براتب 1030، والمؤهل ليساس أداب وتربية وجغرافيا وانجليزي، وفرنساوي، وأصول دين ، وبكالوريوس تربية رياض أطفال ، وحاسب آلي، وموسيقية ، ورياضية ، وزراعة ، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات ، ونوعية ، وفنون ، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القران أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.
 
وأكد فتحي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي  أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.
 
وقال : إن الطلبات تقدم  من بعد غد الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.
 

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