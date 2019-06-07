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قبل انطلاقها بساعات.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة وتوقيت كل مادة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:12 م
قبل انطلاقها بساعات.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة وتوقيت كل مادة صورة من امتحانات الثانوية العامة العام الماضى
كتب أسامة عبد الحميد

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ساعات وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، فى التاسعة من صباح غد السبت، حيث يؤدى حوالى 685 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 8 يونيو الجارى وحتى 3 يوليو القادم .

ويبدأ طلاب الثانوية العامة  غداً السبت 8 يونيو امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، والاثنين 17 يونيو يؤدون امتحان مواد الأحياء لشعبة العلمى علوم والديناميكا لشعبة العلمى رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

 ويواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 22 يونيو، ويوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات، ويستأنف بعدها الطلاب حيث يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو، والسبت 29 يونيو يؤدون امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية للعلمى علوم والتفاضل والتكامل لشعبة العلمى رياضيات وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

 ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 1 يوليو، فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، ويختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء 3 يوليو بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

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