سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

عمليات امتحانات الثانوية العامة ترصد 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:59 م
عمليات امتحانات الثانوية العامة ترصد 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، قرابة 10 صفحات تروج للغش الإلكترونى وتزعم تسريب الأسئلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة. 
 
 
وقالت مصادر مسئولة، إن هناك تتبع لروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعى بغرفة العمليات الرئيسية وبالتنسيق مع عدة وزارات. 
 
 
وأكدت المصادر أن ما يروج بشأن تسريب الأسئلة عار تماما من الصحة. 
 
 
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدا السبت 8 يونيو الجارى، لنحو 685 ألف طالب على مستوى الجمهورية.
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تحاصر قراصنة الغش الإلكترونى.. وتحذيرات للطلاب من الانسياق وراء مزاعم واهية.. وإلغاء الامتحان حال تصوير أوراق الإجابة أو تمزيقها أو استعمال المحمول

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:30 م

صور.. توافد مراقبى الثانوية العامة على الاستراحات بشمال سيناء

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:39 م

قبل انطلاقها بساعات.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة وتوقيت كل مادة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:12 م

مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة