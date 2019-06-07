صور .. تعليم سوهاج تستعين بالكلاب البوليسية لتعقيم لجان الثانوية العامة

سوهاج - محمود مقبول

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، من كافة الإستعدادت الخاصة بإمتحانات الثانوى العامة والتى من المقرر إنطلاقها غدا السبت 8 يونيو، ومن أبرز تلك الإستعدادات قيام التربية والتعليم بسوهاج بالإستعانة بالكلاب البوليسية من إدارة الحماية المدنية لتعقيم وفحص اللجان على مستوى المحافظة.

وجرت عملية التعقيم بحضور علاء أبو العجب مسئول أمن مديرية التربية والتعليم، وتم المرور على كافة المدارس المقرر إنعقاد لجان للإمتحان بها والتأكد من سلامتها وخلوها من أى أجسام غريبة.

وعلى جانبا أخر قام الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، بعقد إجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان، شدد خلالها على رؤساء اللجان بضرورة التعامل مع الطلاب بسلاسة وبدون مشكلات فى إطار القوانين المنظمة لسير أعمال الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات هذا العام مشكلة بالوزارة برأسه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وتم تحديد مسئولية المختصين بالإشراف على الامتحانات وهى مثل المشكلات الفنية التى تتعلق بسير الامتحانات داخل اللجان يتم التواصل مع أعضاء اللجنة الثلاثية أما المشكلات المتعلقة بتوفير الإمكانيات المادية باللجان والاستراحات يتم التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية والمشكلات الأمنية يتم التواصل مع إدارة الأمن بالمديرة.

وخلال الاجتماع أشار وكيل الوزارة إلى بعض الأرقام المهمة وهى 123 للإسعاف رقم 122 للنجدة رقم 128 للمطافى وقم 2316155 لإدارة التوريدات بالمديرية.

يذكر أن 21 ألف و 839 طالب وطالبة يؤدون الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية غدا السبت والطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى وأنه تم تجهيز الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم للجان والكهرباء وتوفير التغذية البديلة فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى والصحة لتوفير الزائرات الصحيات للمرور على اللجان والتموين لتوفير الخبز للجان، وخاصة المراقبين المقيمين.



تأمين لجان سوهاج بالكلاب البوليسية



تأمين لجان سوهاج بالكلاب البوليسية



تأمين لجان سوهاج بالكلاب البوليسية