صور.. الأطفال يتصدرون المشهد بالحدائق العامة فى ثالث أيام العيد ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة بنى سويف، اليوم الجمعة، إقبالا من قبل الأطفال والشباب فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ففى حديقة عابدين شهدت مدينة الملاهي الموجودة داخل الحديقة إقبالا من الأطفال والشباب الذين فضلوا قضاء ثالث أيام العيد داخل الملاهى.

وشهدت حديقة النيل إقبالا من الأطفال والشباب للاستمتاع بثالث أيام العيد داخل مدينة الملاهى، وأثنى الأطفال والشباب على أسعار الألعاب الموجودة فى الملاهى والتى وصفوها بالمقبولة حيث تتراوح ما بين 5 و7 جنيهات.

فيما تشهد الحدائق العامة والمتنزهات تأمينا من قبل قوات الأمن، وتمركز سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف أمام الحدائق العامة وفى الميادين.

من جانبه أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف استمرار تكثيف حملات المتابعة والنظافة في الأماكن الترفيهية المنتشرة في مدينة بني سويف "العاصمة" والتي يتوافد عليها أبناء المحافظة من المدن والقرى بالمراكز السبع، مثل : حدائق النيل والنجار والشلال وعابدين وحديقة الحيوان، ومنطقة كورنيش النيل بجانب الأندية الرياضية والاجتماعية.