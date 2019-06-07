شاهد.. الحوثى يروج لفيديو مفبرك لدخول منطقة سعودية.. وتقارير تكشف التزييف

إيمان حنا

كعادتها فى ترويج الأكاذيب، حاولت ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران الترويج لمقطع فيديو زعمت أنه لقصف حوثى بمنطقة "الخوبة" السعودية، وظهر فى الفيديو صوت يستنجد بالسلطات السعودية، وهو ما أظهرت التقارير فبركته، قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

كما نشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية تقريرا بعنوان "خلايا قطرية تروّج لفيديو مفبرك تزعم فيه دخول الحوثيين للخوبة"، قال فيه: "عادت خلايا تابعة لقطر للترويج لمقطع فيديو تمت فبركته من قبل ميليشيا الحوثي عام 2017 يوحى أن الحوثى دخل الخوبة على حدود المملكة، ويعود الحادث لتفريق عناصر خارجة على القانون من قبل قوات مكافحة الشغب فى إحدى الدول المجاورة عام 2014 فى استمرار لجر الأكاذيب والإشاعات على المملكة وأمنها".



قناة الإخبارية تكشف الفيديو المفبرك

وحول الصوت الذى يُسمع فى مقطع الفيديو، نشرت صحيفة سبق فى تقرير أن "المقطع فبركته ميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر"، ناقلة على لسان مصادر أن "الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها".