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"رباب" تطلب الخلع: زوجى اعتاد مرافقة النساء وأخفى إصابته بالعقم 7 سنوات

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
"رباب" تطلب الخلع: زوجى اعتاد مرافقة النساء وأخفى إصابته بالعقم 7 سنوات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت رباب.ع.م، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت خيانة زوجها لها واستقبالهم فى المنزل أثناء غيابهم، وإخفاء عقمه طوال 7 سنوات، لتؤكد: "تزوجته رغم ظروفه المادية الصعبة، ساعده أهلى فى دفع مصروفات الزفاف كاملة، وشراء شقة الزوجية، ليقوم بعد الزواج بخداعى، وإيهامى بأنى السبب بحرمانه من الإنجاب".

 

 وأوضحت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر: "تحملت طوال سنوات مشاركته فى الإنفاق براتبى، ومساعدته من قبل أهلى، ورغم أنه كان يكبرنى بسنوات ومطلقًا وافقت به، دمر حياتى وتسبب فى إصابتى بحالة نفسية سيئة، استكردنى وخاننى أكثر من مرة وأنا متحملة، لأفوق من غيبوتى وأرى الحقيقة القاسية بخيانتى، وسرقة ممتلكاتى وتبديد أموالى على عشيقاته".
 

وتابعت رباب: واجهته وطلبت الطلاق، حاول أن يصالحنى وعندما رفض هددنى بالرجوع له بالقوة، جن جنونه وحاول قتلى، ورفض ترك المنزل، عاملنى معامله سيئة، حرمنى من حقوقى الشرعية.

 

واستطردت المدعية: "مررت بلحظات صعبة عندما حرر بلاغ ضدى واتهمنى بالزنا ليسقط عنى حقوقى، حاول الاعتداء على ومعاشرتى كزوجة، لم أشعر بنفسى إلا بعد أن ضربته على رأسه ليتخذها ذريعة لإقامة جنحة ضرب ضده.


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