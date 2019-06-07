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تعرف على طريقة إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:37 م
تعرف على طريقة إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة محكمة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - محمد أبو عوض

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فى إطار الخدمات التى تقدمها "اليوم السابع"، لخدمة المواطنين للتعرف أهم ما يشغلهم فى سير القضايا أمام المحاكم وبالأخص محاكم الدولة الإدارية، التى تخص مصالح المواطنين والموظفين منهم فى قطاعات الدولة المختلفة، نقدم اليوم شرح مبسط للتعرف على كيفية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية، وشروط إحالة الدعوى للنيابة العامة.

تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق، وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم، والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.

و تحدد المحكمة جلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الايداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.


مجلس الدولة

الحوادث

المحكمة التاديبية

محاكم مصر

اقامة الدعوى

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