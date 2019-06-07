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تعرف على خطة مديرية التربية والتعليم بأسيوط لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:56 ص
تعرف على خطة مديرية التربية والتعليم بأسيوط لامتحانات الثانوية العامة صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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انهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعداداتها لامتحانات شهادة الثانوية العامة، والتى ستبدأ غدا السبت فى ظل استعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن.

وقال صلاح فتحى  وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

وأشار وكيل الوزارة إلى توقيع بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن أسيوط، لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات وآخر مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات،  وكذلك سيارات الإسعاف داخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات، وأنه تم تزويد اللجان بالمراوح، وتم عمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية .

ونوه وكيل الوزارة إلى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحمل اسم "مديرية التربية والتعليم بأسيوط لنشر جميع القرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية، بالإضافة إلى التواصل مع جميع المسئولين والعاملين بالتربية والتعليم بمختلف الإدارات وبين أولياء الأمور والطلاب والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

 

 

 


الثانوية العامة 2019

تعليم اسيوط

حراسة على اوراق الاسئلة

جدول امتحانات الثانوية العامة

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