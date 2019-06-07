سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 06:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"تطبيقات سرية على الموبايل".. أحدث حيل المجرمين بأوروبا لتوصيل الكوكايين دليفرى

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:34 م
"تطبيقات سرية على الموبايل".. أحدث حيل المجرمين بأوروبا لتوصيل الكوكايين دليفرى كوكايين - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى تطور جديد فى تجارة المخدرات حول العالم، بدأ المجرمون فى تدشين طرق جديدة تشبه تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل لتفعيل التجارة الرقمية والإلكترونية فى مخدر الكوكايين لتبقى تجارة المخدرات أسهل وأسرع فى عالم التكنولوجيا الحديثة، وفى هذا الصدد، أسس مجرمون "مراكز اتصال للكوكايين" فى أنحاء أوروبا لتوفير خدمات للتوصيل السريع وبمرونة، بحسب ما ذكرته وكالة مكافحة المخدرات فى الاتحاد الأوروبى ونقلته شبكة إذاعة "بى بى سى" الإنجليزية.

ويستخدم الموزعون بحسب الوكالة - خدمات مشفرة على هواتفهم المحمولة بطريقة تماثل طريقة عمل خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، وكشف هذه النتائج تقرير سنوى يصدره مركز المراقبة الأوروبى للمخدرات والإدمان عليها.

الكوكايين
الكوكايين

وحذر التقرير من أن السلطات الأوروبية أصبحت تصادر كميات كبيرة من الكوكايين الشديد النقاء، وتشير نتائج التقرير إلى أن درجة نقاء المخدر الذى يوزع فى أنحاء القارة بلغت أعلى مستوى عرفته أوروبا منذ عقود.

وتمثل بعض القضايا من قبيل استخدام حاويات شحن كبيرة فى نقل الكوكايين، تحديا كبيرا للسلطات، بحسب ما تقوله الوكالة التى يوجد مقرها فى لشبونة.

وقال التقرير إن استخدام التقنيات الرقمية، التى "تعد طرقا جديدة مبتدعة"، أصبح متداولا بين "المقاولين" فى تلك التجارة ،وتقول الوكالة إن: "هناك دليلا على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وشبكات التسويق السرية، والأساليب المشفرة، آخذ فى الزيادة، مما يساعد الجماعات الصغيرة والأفراد على الانخراط أكثر فى تداول المخدر".

وتضيف أن: "البائعين يتنافسون فيما بينهم عن طريق تقديم خدمات إضافية، غير المنتج ذاته"، وقال المفوض الأوروبى للشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، إن التقرير يظهر مدى "تعقيد طبيعة ظاهرة المخدرات فى أوروبا".

كوكايين

وأضاف: "المخدرات لا تزال تمثل تهديدا متعدد الأوجه لمجتمعاتنا، وهو تهديد متطور ومستمر".

ويعد الكوكايين - طبقا لما تقوله الوكالة الأوروبية للمخدرات "أكثر المنشطات غير المشروعة استخداما فى الاتحاد الأوروبي".،وتقول إن هناك مليونين و600 ألف شخص، فيما بين سن 15 و34، استخدموا المخدر العام الماضي.

وتوصلت الوكالة أيضا إلى أن إنتاج المخدرات المصنعة يزداد نموا وتنوعا، ويمثل هذا النوع منها - مما يتصف بسرعة التأثير واستمراره - "أكبر تحد" للسلطات.

وقال المركز الأوروبى لمراقبة المخدرات والإدمان ومقره لشبونة أمس الخميس إن كميات الكوكايين التى تضبطها السلطات فى أوروبا تضاعفت خلال عام 2017 لتصل إلى مستوى قياسى بلغ 140 طنا فى مؤشر قوى على زيادة شحنات المخدر القادمة من أمريكا اللاتينية.

ادمان الكوكايين

ويشير التقارير إلى عودة الكوكايين للظهور بقوة فى أوروبا منذ الأزمة المالية عندما تسبب ارتفاع سعره فى تقليص الاستهلاك. ويعزز نمو الإمدادات وزيادة عدد عصابات التهريب وزيادة الدخل من الإتجار فى الوقت الراهن من انتعاش انتشار المخدر.


الكوكايين

أوروبا

تطبيقات سرية

مخدرات

تهريب الكوكايين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز مراقبة الإدمان: ارتفاع قياسى فى شحنات الكوكايين المضبوطة فى أوروبا

الخميس، 06 يونيو 2019 05:02 م

شاهد.. البرتغال تحتجز طنا من الكوكايين على متن سفينة صيد برازيلية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:00 م

دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب السمنة وإدمان الكوكايين

الخميس، 23 مايو 2019 08:35 م

عايزة أتوب.. قصة ضياع مستقبل فتاة من عائلة ثرية بسبب الكوكايين والهيروين "فيديو"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:23 م

صور.. شرطة جواتيمالا تنجح فى ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:03 ص

المؤبد لمواطن من "بيرو" بتهمة تهريب مخدر "الكوكايين" عبر مطار القاهرة

السبت، 11 مايو 2019 01:31 م

صدمة.. اكتشاف آثار للكوكايين والمبيدات والأدوية فى الأسماك ببريطانيا

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:00 م

شاهد..شرطة سريلانكا تتلف 770 كيلوجراما من الكوكايين تحت عدسات الإعلام

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:48 ص

بسبب إدمانه للكوكايين.. بريطانى يتآكل أنفه بعد تعاطيه المخدر لمدة 25 عاما

الإثنين، 25 مارس 2019 08:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة