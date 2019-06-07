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تحرير 35 قضية تموينية خلال حملة لضبط الأسواق بالجيزة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:27 م
تحرير 35 قضية تموينية خلال حملة لضبط الأسواق بالجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة، شن الحملات، التموينية، للتصدى لغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق، لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

 

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 35 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وإدارة منشاة بدون ترخيص.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع اسطوانات غاز، بأسعار أعلى من السعر الرسمى.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


حملة امنية

مباحث التموين

امن الجيزة

غش تجارى

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