تجهيز 14 استراحة لإقامة مراقبي الثانوية العامة في بنى سويف

وأضاف: عقدت المديرية بروتوكولات تعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية لتوفير سبل الراحة والإعاشة لرؤساء اللجان والمراقبين فضلا عن زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل وكذلك توفير سبل الأمان والمعجات الخاصة بمواجهة الغش، علاوة على خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج والدفع بعدد كاف من ضباط وافراد الشرطة للتمركز أمام اللجان .

وتابع حسام الدين : اطمأن مسؤولى مديرية التعليم على الإنتهاء من صيانة وصلات الكهرباء والمياه داخل الاستراحات واللجان لضمان توفير الجو المناسب للمراقبين والطلاب حتى تسير امتحانات الثانوية العامة فى سهولة ويسر ودون حدوث ما يعكر الصفو .