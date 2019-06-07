بقيمة 907 ملايين دولار.. مصر تخفض وارداتها من 14 دولة بتراجع 21.4%

كتبت- هبة حسام

خفضَت مصر وارداتها من 14 دولة بنسبة 21.4% خلال 60 يوما فقط، حيث جاءت قيمة التراجع فى واردات مصر من تلك الدول نحو 907 ملايين دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقارنة بالأشهر المماثلة من 2018.

بلغ إجمالى حجم واردات مصر من الدول الـ 14 نحو 3.321 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 4.228 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بانخفاض بلغت نسبته 21.4%، وقد جاءت روسيا أكثر تلك الدول فى قيمة انخفاض واردات مصر منها.

بحسب البيانات الرسمية حول حجم التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن جهاز الإحصاء، عن شهرى يناير وفبراير 2019، تمثلت الدول الـ 14 التى خفضت مصر حجم وارداتها منها، فى: "أوكرانيا، قبرص، بلغاريا، التشيك، رومانيا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، أسبانيا، بلجيكا، كينيا، البرازيل، الأرجنتين، نيوزلاندا".

تراجعت واردات مصر من روسيا بقيمة 325.8 مليون دولار، لتأتى تلك الدولة فى المركز الأول من بين الدول الـ 14 التى خفضًت مصر حجم وارداتها منها، حيث استحوذت روسيا "منفردة" على 35.9% من إجمالى قيمة التراجع فى واردات مصر من تلك الدول.

وطبقا للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، جاء حجم الواردات المصرية من الدول المذكورة خلال أول شهرين من العام الجارى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، وحجم التراجع فى الواردات من كل دولة على حدى.

كالتالى:

بلغت واردات مصر من روسيا 556.5 مليون دولار، مقابل 882.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 325.8 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 36.9%.

بلغت واردات مصر من الأرجنتين 50.4 مليون دولار، مقابل 207.7 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 157.3 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 75.7%.

بلغت واردات مصر من أسبانيا 333.2 مليون دولار، مقابل 429.6 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 96.3 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 22.4%.

بلغت واردات مصر من البرازيل 414.7 مليون دولار، مقابل 490.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 75.7 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 15.4%.

بلغت واردات مصر من بلغاريا 27.1 مليون دولار، مقابل 81.2 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 54.1 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 66.6%.

بلغت واردات مصر من رومانيا 395.7 مليون دولار، مقابل 113.5 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 48.3 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 42.5%.

بلغت واردات مصر من كينيا 40.7 مليون دولار، مقابل 66.9 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 26.2 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 39.1%.

بلغت واردات مصر من التشيك 62.2 مليون دولار، مقابل 87.6 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 25.4 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 28.9%.

بلغت واردات مصر من إيطاليا 475.7 مليون دولار، مقابل 500.3 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 24.6 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 4.9%.

بلغت واردات مصر من أوكرانيا 395.7 مليون دولار، مقابل 419.2 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 23.4 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 5.5%.

بلغت واردات مصر من نيوزلاندا 40.9 مليون دولار، مقابل 57.3 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 16.3 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 28.4%.

بلغت واردات مصر من قبرص 2.6 مليون دولار، مقابل 17.6 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 14.9 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 84.6%.

بلغت واردات مصر من ألمانيا 688.08 مليون دولار، مقابل 700.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 12.3 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 1.7%.

بلغت واردات مصر من بلجيكا 168.3 مليون دولار، مقابل 173.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته 5.05 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 2.9%