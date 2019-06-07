برلمان ألمانيا يوافق على تدابير جديدة بشأن اللجوء والهجرة

كتب: أحمد علوى

صادق البرلمان الألمانى "بوندستاج" الجمعة، على حزمة تشريعات جديدة بشأن اللجوء والهجرة، بهدف تنظيم سوق العمل فى البلاد.

وتضم القوانين التى تمت الموافقة عليها فى البرلمان الألمانى، مشاريع قوانين مقترحة من الحكومة ترمى إلى زيادة الصعوبات أمام طالبى اللجوء المرفوضين، لتجنب الترحيل أو إخفاء هوياتهم الحقيقية.

وطلب من أكثر من 200 ألف طالب لجوء مرفوض مغادرة المانيا العام الماضى، إلا أن السلطات تمكنت من ترحيل نحو 25 ألفا فقط.

ومن ناحية أخرى، مرر النواب مشروع قانون منفصل يسهل على "العمال المهرة" من غير مواطنى دول الاتحاد الأوروبى، القدوم إلى ألمانيا.

وسيتمكن أصحاب المؤهلات المناسبة المتحدثون بالألمانية مستقبلا من التقدم بطلب تصاريح لمدة ستة أشهر، للبحث عن وظائف فى البلاد.

يذكر أنه فى السابق كان يتعين على العمال المهاجرين من غير دول الاتحاد الأوروبى، إثبات أن لديهم عقد عمل قبل الوصول إلى المانيا.