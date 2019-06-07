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امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 50 سؤالا و الدرجة النهائية 80

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:54 م
امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 50 سؤالا و الدرجة النهائية 80 امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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يؤدى غدا السبت طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية فى أول يوم لانطلاق ماراثون الاختبارات. 
 
ويتكون امتحان اللغة العربية وبوكليت الامتحان من 50 سؤالا موزعة فى 28 صفحة على أن يتم ترك مساحة اسفل كل سؤال للإجابة عنه مع وجود صفحتين نهاية البوكليت عبارة عن مسودتين للإجابة عن أى سؤال يرغب الطالب فى إجابته مرة أخرى. 
 
وتعتبر النهاية العظمى لامتحان اللغة العربية هى 80 درجة.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2019، غدا السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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