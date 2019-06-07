اليوم السابع: طوارئ فى البيوت بسبب الثانوية العامة.. و396 غرفة متابعة

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "طوارئ فى البيوت بسبب امتحانات الثانوية العامة"، وفيه: الامتحانات تنطلق اليوم فى حماية الأمن وفريق مكافحة الغش.. 396 غرفة لتلقى الشكاوى ومتابعة المراقبين، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثانية من العدد الورقى.



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