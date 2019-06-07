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اليوم السابع: طوارئ فى البيوت بسبب الثانوية العامة.. و396 غرفة متابعة

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:20 م
اليوم السابع: طوارئ فى البيوت بسبب الثانوية العامة.. و396 غرفة متابعة اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "طوارئ فى البيوت بسبب امتحانات الثانوية العامة"، وفيه: الامتحانات تنطلق اليوم فى حماية الأمن وفريق مكافحة الغش.. 396 غرفة لتلقى الشكاوى ومتابعة المراقبين، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثانية من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ مصر تسحق الإرهاب.. مقتل 8 إرهابيين متورطين فى مهاجمة كمين العريش

ـ هانى السباعى.. أفعى الإرهاب فى شوارع لندن

ـ غدا.. البرلمان يعود للإنعقاد و10 مشروعات قوانين على أجندته

ـ تأكيدا لليوم السابع.. دمج الخزانة العامة وسك العملة فى مصلحة واحدة

ـ بعد إعلان ترشحه لفترة ثانية.. ماذا فعل ترامب فى العالم؟

ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ـ 822 حصيلة متوقعة من الضرائب والجمارك بالعام المالى الجديد
 

الارهاب

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

العريش

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