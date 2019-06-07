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المهن التعليمية: 396 غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة لجان الثانوية العامة

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:59 ص
المهن التعليمية: 396 غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة لجان الثانوية العامة نقابة المعلمين تبحث استعدادات الثانوية العامة- ارشيفية
كتبت آية دعبس

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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إنه استمرارا لحرص النقابة على متابعة أعضائها وتأمينهم، تواصل غرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة، عملها فى متابعة المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح بلجان الثانوية العامة، التى من المقرر لها أن تنطلق، غدا السبت 8 يونيو 2019 وتنتهى 3 يوليو المقبل.
 
وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابات الفرعية البالغ عددها 53 نقابة، واللجان النقابية البالغ عددها 315، بها أيضا غرف عمليات لتلقى شكاوى المعلمين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن كل غرفة تتواصل مع المسئولين فى نطاقها، وفى حال صعوبة إنهاء أزمة ما، يتم تصعيدها لغرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، ومن ثم التواصل مع وزارة التربية والتعليم.
 
وأكد شاهين، وكيل نقابة المعلمين، أن غرفة العمليات لا تتابع شئون الطلاب أو أولياء أمورهم، ولا تستقبل شكواهم، وفقط تتابع المعلمين المشاركين بعمليات المراقبة والتصحيح، ومتابعة مدى تجهيز وتوفير استراحات جيدة لهم، وإجراءات الحماية لهم، أثناء وجودهم باللجان، والاستراحات.
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات المعلمين

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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