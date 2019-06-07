سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 04:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الليلة.. انطلاق ملتقى "أفلام جازان" الأول بالسعودية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 م
الليلة.. انطلاق ملتقى "أفلام جازان" الأول بالسعودية ملتقى جازان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينطلق اليوم الجمعة، ملتقى أفلام جازان الأول، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بجازان بالمملكة العربية السعودية في المركز الثقافي لمدة يومين، بحسب "سبق".

ويتضمن الملتقى عروض أفلام وورش عمل ولقاءات يتحدث فيها أحمد الملا عن قصة مهرجان أفلام السعودية، والمخرجة ريم البيات عن السينما، وإبراهيم مسيسبي .

وأوضح رئيس جمعية الثقافة والفنون بجازان علي زعلة، أن الملتقى يستهدف نخبة من صناع الأفلام الذين ساهموا في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حالة بصرية في الفن السينمائي والتفكير الإبداعي، وتساهم في استلهام الرؤية الثقافية بكامل مكوناتها وركائزها في الماضي والحاضر والمستقبل.

وتتضمن الأفلام المشاركة،  فيلم (حرق) ويتحدث عن حالة انتظار ولادة مربكة، يلتقي الشاب صالح بمسنّ يدّعي أنه صالح نفسه ولكن في زمن آخر، وفيلم "سعدية سابت سلطان"، و فيلم "محاولة"، وفيلم "أغنية البجع"، وفيلم "زيران"، و فيلم "الظلام هو لون أيضًا".

 

 


جازان

ملتقى جازان

السعودية

الثقافة فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة