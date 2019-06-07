الليلة.. انطلاق ملتقى "أفلام جازان" الأول بالسعودية

إيمان حنا

ينطلق اليوم الجمعة، ملتقى أفلام جازان الأول، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بجازان بالمملكة العربية السعودية في المركز الثقافي لمدة يومين، بحسب "سبق".

ويتضمن الملتقى عروض أفلام وورش عمل ولقاءات يتحدث فيها أحمد الملا عن قصة مهرجان أفلام السعودية، والمخرجة ريم البيات عن السينما، وإبراهيم مسيسبي .

وأوضح رئيس جمعية الثقافة والفنون بجازان علي زعلة، أن الملتقى يستهدف نخبة من صناع الأفلام الذين ساهموا في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حالة بصرية في الفن السينمائي والتفكير الإبداعي، وتساهم في استلهام الرؤية الثقافية بكامل مكوناتها وركائزها في الماضي والحاضر والمستقبل.

وتتضمن الأفلام المشاركة، فيلم (حرق) ويتحدث عن حالة انتظار ولادة مربكة، يلتقي الشاب صالح بمسنّ يدّعي أنه صالح نفسه ولكن في زمن آخر، وفيلم "سعدية سابت سلطان"، و فيلم "محاولة"، وفيلم "أغنية البجع"، وفيلم "زيران"، و فيلم "الظلام هو لون أيضًا".