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الليرة التركية تواصل الانهيار لليوم الثانى على التوالى بسبب الضغوط الأمريكية

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:42 ص
الليرة التركية تواصل الانهيار لليوم الثانى على التوالى بسبب الضغوط الأمريكية أردوغان والليرة التركية
أنقرة (رويترز)

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تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى نشأت فيه ضغوط جديدة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، لتنخفض العملة لليوم الثانى.

واستأنفت الأسواق التركية عملها اليوم بعد عطلة لمدة ثلاثة أيام، وواصلت الليرة مكاسبها يومى الثلاثاء والأربعاء بفضل ضعف الدولار وتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة وأن يعزز الاقتصاد العالمى المتباطئ.

وحولت الليرة مسارها وتراجعت 0.8 % أمس الخميس واليوم الجمعة بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش جرى تداولها عند 5.8450 مقابل الدولار، ويوم الثلاثاء، بلغت العملة التركية أعلى مستوياتها فى شهرين عند 5.6605.

وذكرت رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم فى الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات إف-35، وذلك فى مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

وتراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 10 % مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، بعد أن هبطت قرابة 30 بالمئة فى 2018.

 

 


الليرة التركية

تركيا

أخبار تركيا

الضغوط الأمريكية

أمريكا

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