الترويج لـ"زواج اليوم الواحد" فى أمستردام

إيمان حنا

إذا كنت ترغب في زيارة أمستردام واستكشاف معالمها السياحية، فما عليك إلى دخول القفص الذهبي لمدة يوم واحد، ففى تقرير أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن مكتب السياحة في عاصمة هولندا أطلق مبادرة فريدة من نوعها حيث يمكن لأي زائر لأمستردام من الرجال أو النساء، الزواج من السكان المحليين، في ارتباط لا يدوم طويلا.

وحسب المصدر ذاته فإن مكتب السياحة يريد من هذه المبادرة غير المسبوقة تحسين العلاقة بين المدينة والسياح، وعلقت الجارديان بأن حفلات الزفاف المزيفة قد يكون هدفها تحسين العلاقة بين سكان مدينة هولندية والسياح.