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البحرية الأمريكية: مدمرة روسية كادت تصدم طرادا أمريكيا فى بحر الفلبين

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:00 م
البحرية الأمريكية: مدمرة روسية كادت تصدم طرادا أمريكيا فى بحر الفلبين مدمرة _ صورة أرشيفية
طوكيو (رويترز)

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ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مدمرة روسية كادت أن تصدم طرادا أمريكيا مزودا بصواريخ موجهة فى بحر الفلبين فى حادثة وصفتها بأنها "خطيرة وتفتقر للمهنية".

 

وقال الكوماندر كليتون دوس المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكى "أثناء العمل فى بحر الفلبين، قامت المدمرة الروسية أودالوى 572 بمناورة خطيرة مع السفينة الأمريكية تشانسلورزفيل".

 

ووصف ما ذكرته روسيا من أن السفينة الأمريكية تصرفت بشكل خطير بأنه "كلمات دعائية". وقال إن المدمرة الروسية اقتربت لمسافة بين 15 و30 مترا من تشانسلورزفيل.

 

 


البحرية الأمريكية

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روسيا

أخبار أمريكا

بحر الفلبين

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