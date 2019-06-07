سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 09:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يجرى تعديلات جديدة على تأشيرة شنغن

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:09 ص
الاتحاد الأوروبى يجرى تعديلات جديدة على تأشيرة شنغن فيديريكا موجيرينى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد
بروكسل /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الاتحاد الأوروبى تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدى لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، فى بيان مشترك، أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين".

ومن جانبه ، ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائى الشهر المقبل".

يشار إلى أنه من بين التعديلات التى تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفى موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا .. كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبى لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

فى المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.

 

 


الاتحاد الأوروبى

أوروبا

تأشيرة شنغن

قانون التأشيرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة: أغلب حكومات الاتحاد الأوروبى تؤيد تأجيل خروج بريطانيا مرة أخرى

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:53 ص

الاتحاد الأوروبى يدعو إلى عدم التدخل فى شئون السودان

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:10 ص

رئيسا البرازيل والأرجنتين: اتفاق بين الاتحاد الأوروبى و"ميركوسور" بات قريبا

الخميس، 06 يونيو 2019 08:12 م

مقدونيا الشمالية: انتخابات برلمانية مبكرة حال فشل تحديد موعد مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبى

الخميس، 06 يونيو 2019 07:08 م

رئيس وزراء بلجيكا يبحث مع 5 من نظرائه ترشيحات المناصب البارزة بالاتحاد الأوروبى غدا

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة