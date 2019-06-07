الاتحاد الأوروبى يجرى تعديلات جديدة على تأشيرة شنغن

بروكسل /أ ش أ/

أجرى الاتحاد الأوروبى تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنغن"، وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدى لتحديات الهجرة غير الشرعية.

وقال وزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، فى بيان مشترك، أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - "إن التعديلات الجديدة ستجعل إجراءات التأشيرة الأوروبية أسرع وأكثر وضوحا للمسافرين الشرعيين".

ومن جانبه ، ذكر موقع "شنغن فيزا إنفو" أن هذه التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، مضيفا "قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائى الشهر المقبل".

يشار إلى أنه من بين التعديلات التى تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفى موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا .. كما ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبى لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي.

فى المقابل، قرر الاتحاد زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل.