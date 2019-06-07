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إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بميدان التعمير بالخارجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:33 ص
إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بميدان التعمير بالخارجة حادث تصادم - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أصيبت منذ قليل، سيدة فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى مفترق ميدان التعمير بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، نتيجة سوء تقدير المسافات.
 
انتقلت إلى موقع الحادث سيارة إسعاف، تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بميدان التعمير بالخارجة، مما أسفر عن إصابة انتصار عبادة صالح 41 سنة، تم نقلها إلى مستشفى الخارجة العام، فيما تقوم إدارة المرور بإخلاء الميدان من أثار الحادث، وإعادة حركة مرور السيارات إلى طبيعتها، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 
 

الوادى الجديد

حوادث الوادى الجديد

الخارجة

ميدان التعمير بالخارجة

حادث تصادم بالخارجة

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