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إصابة سيدتين فى هجوم ببريطانيا بعد رفضهما تبادل القبلات مع المعتدين

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:13 م
إصابة سيدتين فى هجوم ببريطانيا بعد رفضهما تبادل القبلات مع المعتدين الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
لندن (رويترز)

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن امرأتين تلقتا لكمات وسرقت متعلقاتهما فى هجوم وقع بحافلة فى لندن، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الدماء غطتهما بعدما رفضتا طلب المعتدين تبادل القبلات.

 

وقالت الشرطة فى البيان، إن الحادث وقع فى الساعات الأولى من 30 مايو الماضى، بعد أن ركبت المرأتان وهما فى العشرينيات من العمر حافلة ليلية فى وست هامستيد، بينما اتخذتا مقعديهما فى الطابق العلوى اقتربت منهما مجموعة من أربعة رجال أخذوا فى توجيه التعليقات الإباحية والتى تنم عن رهاب المثليين لهما.

 

وأوضح البيان: "بعد ذلك تم الاعتداء على المرأتين وتلقتا عدة لكمات ثم فر الرجال من الحافلة، خلال الهجوم تمت سرقة هاتف وحقيبة، وتلقت المرأتين العلاج فى المستشفى لإصابتهما بجروح فى الوجه.

 

وقالت ميلانيا جيمونات، 28 عاما، إن الرجال شرعوا فى التحرش بهما حين أدركوا أنها ترتبط بعلاقة عاطفية بصديقتها، مضيفة: "طوقونا وأخذوا يوجهون عبارات عدوانية عن الأوضاع الجنسية والمثليات وطلبوا أن نتبادل القبل ليشاهدونا نفعل ذلك".

 

 


الشرطة البريطانية

الاعتداء على سيدتين

بريطانيا

وست هامستيد

مدينة وست هامستيد

حافلة

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