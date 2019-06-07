سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"أورام أسوان": تبرع محمد منير للمركز بنصف مليون جنيه إنسانية تجاه مسقط رأسه

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:00 ص
"أورام أسوان": تبرع محمد منير للمركز بنصف مليون جنيه إنسانية تجاه مسقط رأسه الكينج محمد منير
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مركز أورام أسوان، أن المركز تسلم مبلغ 500 ألف جنيه من كينج الغناء محمد منير، نظير تبرع للمركز لخدمة مرضى السرطان فى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد.

 

وأضاف مدير مركز أورام أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا التبرع الكبير للمركز يأتى من شخصية كبيرة ومحبوبة لدى قطاع كبير من المصريين، مشيرًا إلى أن الكينج محمد منير يشعر بالإنسانية تجاه مسقط رأسه محافظة أسوان، موجهًا الشكر له على قيمة هذا التبرع.

 

وأشار الدكتور جودة، إلى الجهود التى قام بها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، فى التنسيق بين منير والمركز لإيصال قيمة التبرع إلى حساب المركز، موجهًا الشكر لهم أيضًا.

 

وأوضح أن مركز أورام أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، يقدم خدماته لمرضى السرطان فى محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد، بجانب عيادات الكشف باستخدام الأجهزة الحديثة، والمساهمة أيضًا فى حملات الكشف المبكر عن أورام الثدى للسيدات.


مركز اورام اسوان

محمد منير

تبرع

اسوان

أورام أسوان

مرضى السرطان

اخبار

اخر الاخبار

خبر

الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لفتة إنسانية بحجم الكينج.. محمد منير يضرب عملين للخير بحجر واحد.. تقاضى نصف مليون جنيه فقط من مستشفى 57357 قيمة إعلان.. وتبرع بكامل المبلغ لمستشفى أورام أسوان..ومبادرة الملك تضع شعارات نجوم الملايين على المحك

الأحد، 26 مايو 2019 02:33 ص

مركز أورام أسوان يدشن مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.. صور

الأحد، 31 مارس 2019 05:01 م

مركز أورام أسوان يطلق حملته "نحو التميز" غدًا الأحد

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:48 م

تعيين صلاح جودة مديرا لمركز أورام أسوان لمدة عام

الإثنين، 01 أكتوبر 2018 01:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة