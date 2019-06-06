8 حالات حددها القانون لرد هيئة المحكمة.. تعرف عليها

حددت المادة 146 من قانون المرافعات حالات رد هيئة المحكمة، والتى بعدها يتم فيها إحالة القضية لدائرة أخرى لنظر القضية، وتشمل هذه الحالات لرد القاضى:
1 - إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3 - إذا كان خطيبا لأحد الخصوم.
4 - إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه.
5 - إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية.
6 - إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.
7 - إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
8 - إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
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