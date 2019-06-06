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5 معلومات عن صادرات مصر خلال أبريل 2019.. أهمها حجم الصادرات الصناعية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:00 ص
5 معلومات عن صادرات مصر خلال أبريل 2019.. أهمها حجم الصادرات الصناعية صادرات - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر ابريل 2019 حوالى 2.18 مليار دولار، وفيما يلى أهم 5 معلومات عن الصادرات المصرية خلال هذا الشهر.

-حجم الصادرات غير البترولية للسلع الصناعية 1.6 مليار دولار

-بلغت صادرات السلع الغذائية 555 مليون دولار خلال أبريل 2019.

-صادرات الملابس الجاهزة تحقق 137 مليون دولار مقابل 131 مليون نفس الشهر بالعام الماضى.

-ارتفاع صادرات الصناعات الطبية لـ 40 مليون دولار مقابل 36 مليون العام الماضى.

-الحمضيات الطازجة أو المجففة والبطاطس الطازجة تتصدر قائمة الصادرات

 

 


صادرات مصر

صادرات ابريل

صادرات 2019

صادرات الملابس الجاهزة

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