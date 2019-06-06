سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 12:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

5 مستندات مطلوبة لتوثيق عقد بيع شقة أو وحدة فى عقار بالشهر العقارى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:55 م
5 مستندات مطلوبة لتوثيق عقد بيع شقة أو وحدة فى عقار بالشهر العقارى شهر عقارى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت مصلحة الشهر العقارى، الاوراق والمستندات المطلوب لشهر عقد بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار، للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لدى الجهة المنفذة للطلب، بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى.

وتتضمن المستندات المطلوبة:

1- العقد المسجل سند الملكية او سند ملكية مقبول وفق المادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقارى.

2- كشف رسمى جرد حالى.

3- اقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة فى الأرض والأجزاء المشتركة.

4- ترخيص المبانى اذا لم يكن مبينا فى المشهر سند الملكية.

5- نموذج طلب بيع شقة أو وحدة من وحدات اى عقار.


الشهر العقارى

عمل توكيل بيع شقه

توثيق بيع وحدة سكنية

سند ملكية شقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحصائية.. الشهر العقارى يشهر 37 ألف 812 محررا خلال عام 2018

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:41 ص

"السيستيم واقع".. شكوى قارئة من مكتب الشهر العقارى بالحى العاشر فى مدينة نصر

الخميس، 30 مايو 2019 04:45 م

شكوى من غياب الموظفين بمكتب الشهر العقارى بالغرفة التجارية فى بنها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:20 ص

قارئ يشكو من انتشار القمامة أمام الشهر العقارى بالوراق

الأحد، 26 مايو 2019 02:30 ص

التأديبية تجازى 3 مسئولين بالشهر العقارى لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:05 م

1 يونيو.. نظر أولى جلسات دعوى بطلان قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى

الأحد، 19 مايو 2019 05:38 م

شكوى من الخدمات والأوضاع فى مكتب الشهر العقارى بالعاشر من رمضان

الأحد، 19 مايو 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

20 ظاهرة فلكية حتى نهاية 2019 اعرفها باليوم والتاريخ

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة