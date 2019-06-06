5 مستندات مطلوبة لتوثيق عقد بيع شقة أو وحدة فى عقار بالشهر العقارى

كتب إبراهيم قاسم

حددت مصلحة الشهر العقارى، الاوراق والمستندات المطلوب لشهر عقد بيع شقة أو وحدة من وحدات أى عقار، للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لدى الجهة المنفذة للطلب، بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى.

وتتضمن المستندات المطلوبة:

1- العقد المسجل سند الملكية او سند ملكية مقبول وفق المادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقارى.

2- كشف رسمى جرد حالى.

3- اقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة فى الأرض والأجزاء المشتركة.

4- ترخيص المبانى اذا لم يكن مبينا فى المشهر سند الملكية.

5- نموذج طلب بيع شقة أو وحدة من وحدات اى عقار.