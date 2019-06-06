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4 حالات لـ "التهرب الضريبى" أقرها القانون.. تعرف عليها

الخميس، 06 يونيو 2019 05:30 ص
4 حالات لـ "التهرب الضريبى" أقرها القانون.. تعرف عليها مصلحة الضرائب -ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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كثيرا ما نسمع جملة التهرب الضريبى، والعديد من القضايا الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب، ولكن معظمنا لا يعرف وضع  أو وصف محدد لآلية التهرب وحالاته،  فهناك عدة حالات للتهرب الضريبي، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه .

حالات التهرب الضريبي:

*تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها .

 *تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .

*الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة .

*تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .

 

 


التهرب الضريبي

مستندات مزوره

ضبط المتهربين

قضايا تهرب ضريبي

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